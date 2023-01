Acidente entre carretas e carros na BR-040 mata uma pessoa e fere três

As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, em BH. O estado de saúde delas não foi informado. (foto: Redes Sociais / Reprodução )

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em uma batida envolvendo duas carretas e dois carros de passeio na BR-040, na altura do KM 583, em Itabirito, no Colar Metropolitano de Belo Horizonte. O acidente ocorreu tarde desta segunda-feira (2/1).As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, em BH. O estado de saúde delas não foi informado.Até o momento não há informação sobre a dinâmica da colisão. De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia em Minas Gerais, a pista no sentido Distrito Federal está totalmente interditada. Por volta das 17h havia lentidão de um quilômetro.