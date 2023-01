BR-040: chuva provoca erosão e interdita parcialmente pista no sentido Rio

Trecho da BR-040 interditado parcialmente por causa de erosão provocada pelas chuvas (foto: PRF/Divulgação)

As fortes chuvas que vêm castigando Minas Gerais nas últimas semanas provocaram a erosão de parte da pista da BR-040, no Km 745, sentido Rio de Janeiro, em Santos Dumont, na Zona da Mata. A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) notificou a interdição parcial da via na madrugada desta segunda-feira (2/1) e a previsão é de agravamento dos danos no trecho.

2h35 - Santos Dumont, BR 040, km 745, sentido ao RJ, pista parcialmente interditada, devido a erosão causada pelas chuvas, com previsão de agravamento. Equipes da PRF e concessionária sinalizaram e monitoram o local. pic.twitter.com/DoxFZQqCFK %u2014 PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 2, 2023





A concessionária que administra a rodovia informou que no trecho a circulação é feita no sistema pare e siga, no sentido Rio de Janeiro. Na última atualização, feita às 10h31, havia 2 km de lentidão na via.

10:31 - Santos Dumont (MG), Km 745, 0. com Pare-e-siga no sentido RJ. Lentidão de 2 Km. Ponto de Ref.: entre viadutos do município %u2014 Via 040 (@via040) January 2, 2023

Interdições decorrentes de chuvas em Minas





No último balanço divulgado pela PRF-MG, nesta segunda-feira, Minas Gerais tem quatro trechos de interdição parcial de rodovias federais provocadas pelas chuvas.





BR-262, km 387, em Florestal: interdição parcial no sentido BH. Afundamento de pista e trânsito fluindo na pista contrária

BR-381, km 229, em Belo Oriente: interdição do acostamento sentido BH devido a erosão

BR-381, km 342, em Bela Vista de Minas: interdição parcial no sentido BH. Afundamento de pista e trânsito fluindo em meia pista.

BR-040, km 745, em Santos Dumont: interdição parcial no sentido Rio de Janeiro devido a erosão. Trânsito fluindo em meia pista, em pare e siga 08h25 - pic.twitter.com/xF5NMHbAFq %u2014 PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 2, 2023