Ano Novo começa com tempo nublado e queda de temperatura na sexta

Céu nublado no Bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Primeira semana de 2023 começa com céu nublado e Belo Horizonte tem como temperatura mínima 17ºC e máxima não passará de 25ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A umidade está em alta, 95% de máxima e 60%, mínima.









O clima segue com esse quadro, com temperaturas entre 17 e 26ºC, até quinta-feira (5). Já na sexta-feira (6), o cenário muda e a previsão é de queda maior da temperatura, com a máxima não passando dos 21ºC, com céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.









Chuva





A previsão do Inmet para janeiro é de chuvas abaixo da média em grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, além de áreas do oeste da Bahia, Acre, Rondônia, norte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sudoeste de Pernambuco e sul do Piauí.





Já na faixa norte do País, desde o Amazonas até a Paraíba, são previstos acumulados de chuva acima da média, podendo ser superiores a 50 mm, enquanto no sudeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, além de áreas de São Paulo, Paraná, oeste de Santa Catarina e litoral da Bahia, a previsão indica chuvas dentro ou ligeiramente acima da média, podendo ser superiores a 10mm.





Quanto às temperaturas, a previsão indica que deverão ser acima da climatologia (média) em grande parte da Região Sudeste, além das áreas de Goiás, oeste do Tocantins, extremo sul do Maranhão, centro-oeste da Bahia, norte do Amapá, sul do Pará, oeste do Mato Grosso, norte do Paraná, leste de Santa Catarina e no leste e sul do Rio Grande do Sul, com temperaturas acima de 25ºC.





Pela análise do Climatempo, o primeiro dia útil de 2023 tem alta possibilidade de formação de arco-íris. E esta segunda-feira, 02/01, tem previsão parecida com a de domingo (01/01), ou seja, com sol com algumas nuvens e com rápida chuva durante o dia e à noite. Temperaturas variam de 18ºC a 28ºC.