Florestal especula quem é o ganhador da Mega-Sena em Minas

Os 7,6 mil habitantes de Florestal ainda não sabem quem é o mais noivo milionário (foto: Reprodução/Facebook Prefeitura Municipal de Florestal)



"Só sei que não fui eu. E quem ganhou ficou quietinho, porque aqui continuou um lugar calmo, pacato, bem aconchegante para o descanso. Se fosse para comemorar, iria para o Bar Tô na Praça, no centro, que seria o point da cidade. Bem no centro e em frente à igreja, onde tem muitos barzinhos. Ideal para festejar", sugere Marina de Assis Morais Feliciano, proprietária do Sítio Florentina, Espaço de Eventos.



"Aqui as pessoas são muito reservadas, se ficasse milionária, poderia também querer ir curtir a natureza e conectar com a natureza no lago do bosque antiga CEDAF, hoje universidade federal de Viçosa, onde a gente faz caminhadas e corridas num ambiente de paz entre as árvores", disse Marina.



Já o proprietário da Pousada Sítio dos Mangais, Luiz Gonçalves Dias, de 68 anos, disse que a notícia de um ganhador da mega da Virada repercute entre os moradores, mas que o ganhador ainda não se pronunciou. "As pessoas aqui são muito reservadas, a gente soube de um ganhador, mas esse ainda não agiu de um jeito que se saiba quem é. Sei que, infelizmente, não sou eu", brincou.

Uma fatia de R$ 108,3 milhões do prêmio de R$ 542 milhões da loteria Mega- Sena da Virada saiu para uma aposta de Florestal, na Grande BH, de apenas 7.602 habitantes, e atiçou a curiosidade dos moradores da pacata cidade.Não teve ainda festa de arromba e nem comemoração que denunciasse o vencedor, mas os cochichos sobre o mais novo milionário já rondam os círculos em volta da única casa lotérica que existe na cidade, bem no Centro do município.O Ano Novo por lá amanheceu preguiçoso e mesmo os donos de pousadas não sabiam que um sortudo virou o ano milionário.