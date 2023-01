Dezembro fecha 36% mais chuvoso que a média da última década em BH

As chuvas do mês de dezembro de 2022 vieram mais fortes e superaram a média de volume dos últimos 10 anos em todas as regionais de Belo Horizonte, com 461 milímetros de precipitação em média, quando o acumulado para o mês vinha sendo de 339,1 mm, segundo a Defesa Civil municipal.A previsão meteorológica da Defesa Civil de Belo Horizonte indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.A regional que mais recebeu chuvas foi a Centro-Sul, também a mais populosa, com 544 milímetros, um índice 60% acima da média dos últimos 10 anos.Nas demais regionais as chuvas também foram intensas, com a Oeste chegando a 518,2mm (153%); Noroeste, com 469,6 (139%); Pampulha, com 488,4 (144%); Venda Nova, com 460,2 (136%); Norte, com 446,4 (132%); Leste, com 443,6 (131%); Nordeste, com 438,6 (129%); e Barreiro, com 339,6 (100%).A média climatológica de janeiro é de 330,9 mm, segundo o Instituto nacional de mteorologia (Inmet). Até o momento janeiro registrou chuvas de Barreiro: 6,2 (1,9% da média mensal) milímetros no Barreiro, a regional Centro Sul com 2,6 (0,8%); Leste: 3,8 (1,1%); Nordeste com 1,4 (0,4%); Noroeste, com 16 (4,8%); Norte, com 0,6 (0,2%); Oeste, com 4 (1,2%); Pampulha, com 3 (0,9%); e Venda Nova, com 1,6 (0,5%).