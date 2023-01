Milhões da Mega da Virada alimentam sonhos em Florestal

Grupos de moradores especulavam ontem sobre a identidade do ganhador: "Torço para que ajude as pessoas", disse o cozinheiro Sérgio de Jesus (E)





Um recurso que daria para implantar três unidades de saúde, saneamento para toda a cidade e a abertura de um distrito industrial há muito desejado para o município não depender mais apenas de repasses federais e estaduais. A premiação de R$ 108,3 milhões da Mega-Sena da Virada que saiu no sábado (31/12) para uma aposta feita em Florestal, na Grande BH, mudou a rotina dessa pacata cidade de 7,6 mil habitantes e que tem um orçamento anual estimado em R$ 35 milhões, menos de um terço do valor a ser pago ao apostador.





Na praça central, nas esquinas mais movimentadas e até no câmpus da Universidade Federal de Viçosa, as especulações sobre a identidade do vencedor povoam a imaginação das pessoas. Para a Polícia Militar local, o segredo sobre quem seria o novo milionário garante a segurança de um lugar onde o último homicídio ocorreu em 2021. Enquanto a cidade especulava, o apostador iniciou o processo para resgate, segundo a Caixa Econômica Federal. Por motivos de segurança, a instituição não divulga onde a retirada é feita.

O prêmio saiu na Mega Sorte Loterias , a única lotérica de Florestal e que recebe grande movimento de pessoas não apenas para apostas, mas também pagamento de contas e saques. Um lugar de sorte, onde em foi feita aposta ganhadora da Tele-Sena, no valor de R$ 600 mil. “As pessoas sentiram essa sorte, porque o movimento de apostas aqui aumentou cerca de 20% neste fim de ano. Não sabemos se quem ganhou, se foi aposta única ou bolão”, disse a gerente da lotérica, Priscila Faria. A resposta está na Caixa. A aposta feita em Minas é uma das cinco que dividiram a bolada de mais de R$ 541,9 milhões, o maior prêmio da história da Mega-Sena. Os números foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 – 59. Entre os ganhadores, três apostas foram bolões: a de Santos, com 34 cotas, a segunda em Arroio do Sal, com 45, e a terceira em São José da Bela Vista, com 9 cotas.





De acordo com a gerente da lotérica de Florestal, a retirada, necessariamente, é feita fora da cidade, já que não há nenhuma agência Caixa no município. “Os locais mais próximos para se retirar o prêmio em uma agência da Caixa seriam em Pará de Minas ou em Juatuba. Ainda não tivemos notícias de gente esbanjando como se tivesse ganhado. Fosse eu, levava a minha família para um jantar no Bar Tô na Praça, no Restaurante Dona Tunica e tirava uns dias em um Hotel Fazenda bem tranquilo”, disse a gerente, que se orgulha de ter vendido o bilhete premiado da Tele-Sena.





“Se eu ganhasse ia sumir, ninguém ia ficar sabendo. Agora, deu para ver que essa lotérica traz sorte, quem sabe a minha vez chega logo?”, espera o pedreiro Luciano Eustáquio da Silva, de 63 anos, que se empolgou com o sorteio e resolveu fazer ele mesmo uma fezinha na Mega-Sena pela agência vencedora de Florestal.





O ponto onde a população se encontra e as especulações sobre a identidade do ganhador ganham força é a Praça Coronel Torquato de Almeida, no Centro, bem abaixo da Igreja Matriz de São Sebastião. O local tem dois coretos. O mais alto tem árvore de Natal, cadeira para tirar fotos com o papai Noel e um presépio de mangueiras de luzes representando os três reis magos, José, Maria e o Menino Jesus.





Mas ontem os boatos sobre o novo milionário ganhavam força era no segundo coreto, onde os cidadãos se sentam em bancos de ardósia para conversar, jogar truco, douradinha e fazer muitas especulações. “Talvez possa ser gente de fora de Florestal, porque aqui há muitos sitiantes é só tem uma loteria no centro”, opinou o comerciante Rafael Silveira, de 47. “Dizem que quem ganhou foi o pessoal do bolão do Supermercado Damasco. Eles fizeram um bolão grande. Ninguém sabe. Tem muita zoeira. Mas se fosse eu, ia pegar a minha turma e comemorar no Restaurante do Joel, lá na entrada da trilha dos bandeirantes. Ia querer uma carne de lata e comida caseira”, disse o vigia José Antônio Belizario Ferreira, de 51.





O ganhador dos R$ 600 mil da Tele-Sena já é conhecido de todos. “Foi merecido. Ele era faxineiro na Universidade Federal de Viçosa, tem uma netinha com problemas auditivos que poderá ajudar. Ele até comprou um sítio para alugar no (distrito de) Boa Vista, perto da BR-262, na entrada da cidade. Torço para que o ganhador seja alguém que estivesse precisando e que ajude as pessoas”, disse o cozinheiro Sérgio Leonardo de Jesus, de 45.





O churrasqueiro Samuel Henrique Silveira de Jesus, de 21, já se ofereceu para servir o novo milionário. “Se essa pessoa quiser vir à minha churrascaria, faço para ele uma picanha especial, do Lula, com tempero e sal de parrilha, ao ponto, sai em 20 minutos e vai bem com uma cerveja geladinha”, planejou.





Gente precisando de uma parcela desse prêmio não falta. Como a gari Maria Aparecida de Jesus, de 51. “Era tudo que eu queria. Com esse dinheiro, eu podia consertar o muro da minha casinha. A chuva derrubou o muro e a lama desce toda para dentro de casa. Podia também fazer um puxado e aumentar a casa, porque hoje dormimos eu e mais seis pessoas em dois cômodos. Meus três filhos e três netos. E agora nas férias ainda vêm mais três netos”, disse a gari.









Fachada da lotérica onde a aposta foi feita: mais uma premiação, depois da venda de bilhete da Tele-Sena que pagou R$ 600 mil em setembro

No salão de beleza, as especulações também povoavam o papo entre os secadores e as tesouras de cortar cabelo. “Tem gente que jura que o ganhador é o ex-vice-prefeito. Já teve quem disse que viu um senhor de BH, dono de um sítio em Cachoeira de Alma, um distrito aqui perto, e que estava comemorando muito. Infelizmente, não fui eu. Se fosse, ajudaria a minha mãe, que tem problemas nos rins e é diabética. Ela é tudo na minha vida. A minha rainha”, disse a cabeleireira Josiane Costa Neri, de 33.

Sonho do prefeito

Alvo de várias especulações que o dão como o sortudo milionário, o prefeito de Florestal, Wagner dos Santos Júnior (PV), o Juninho, confirma que jogou, mas afirma não ter ganho. “Minhas redes sociais ficaram lotadas de mensagens por causa disso. É uma soma considerável. Para o município seria bom que o ganhador investisse. Temos asilo, Apae e outras entidades que poderiam se beneficiar da bondade. Se investisse na construção civil ou em outros setores também beneficiaria a economia da cidade”, disse o prefeito.





De acordo com Juninho o orçamento da cidade é de R$ 35 milhões. Se eu tivesse uma verba igual ao prêmio faria muitas coisas. Faria os prédios novos da saúde, que seriam três, toda a reestruturação das redes de esgoto e drenagem da cidade, além de um distrito industrial para dar oportunidade para negócios, uma boa ação para desenvolvimento, porque hoje dependemos de repasses federais e estaduais”, disse o prefeito.





O desconhecimento da identidade do vencedor, pelo menos do ponto de vista da segurança pública, pode ser benéfico. “A cidade é muito tranquila e todos se conhecem. Mas é muito próxima de Belo Horizonte. Ter um milionário conhecido poderia ser um alvo para a criminalidade. Temos uma zona rural muito extensa e seria um complicador para uma situação que hoje é muito satisfatória. As pessoas aqui em Florestal se sentem seguras, andam à noite, namoram na praça, isso poderia mudar”, supõe o sargento Samuel Florença, da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais.





Além das cinco apostas que dividem o prêmio principal, o concurso 2550 paga R$ 45.438,78 a 2.485 apostadores na segunda faixa de premiação, de cinco números e os 183.921 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 877,04 cada um. Em 2022 foram feitas mais de 435,21 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 1,95 bilhão em arrecadação, 30% a mais que no ano passado.