MG-10: passageira de ônibus que tombou posta momentos do acidente no TikTok

Passageiros foram retirados do veículo através do alçapão de saída de emergência (foto: Reprodução/TikTok )

Uma das passageiras de um ônibus da linha 5882, de Lagoa Santa, que tombou na MG-10 na sexta-feira (20/1), registrou momentos de tensão dentro do coletivo. No vídeo postado no TikTok, a garota conta que o celular dela começou a filmar sozinho logo após o acidente, mostrando parte do resgate.





O registro chamou atenção na rede social e já ultrapassa 800 mil visualizações.

Durante o vídeo, a garota mostra acontecimentos antes do acidente e conta que pegou o ônibus em um horário diferente do habitual. Ela explica que, como o coletivo está sempre cheio, costuma se sentar em um lugar perto das ferragens, onde não consegue se segurar. No dia do acidente, ela conseguiu um banco vago.





Nas imagens, é possível ouvir pessoas pedindo por calma e ajuda após o tombamento. A passageira também registrou o resgate dela e de outros, que foram retirados do veículo pelo alçapão de saída de emergência.





O acidente

Em conversa com o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus disse que perdeu o controle da direção e caiu na canaleta da pista depois de um inseto bater no rosto dele.





O veículo derrubou um poste de iluminação da rodovia.





Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento dentro do ônibus. Elas foram levadas para o Hospital Risoleta Neves com ferimentos leves.