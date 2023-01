Ônibus na MG-10: motorista perdeu controle da direção por causa de inseto

O motorista do ônibus da linha 5882, que faz o trajeto Lagoa Santa/Vilarinho, relatou ao Corpo de Bombeiros que perdeu o controle da direção após um inseto entrar no veículo. O coletivo tombou na MG-10 na manhã desta sexta-feira (20/1)

Segundo o motorista, o inseto o atingiu no rosto, o que fez com que ele perdesse o controle da direção, caindo na canaleta da pista. Com o tombamento do ônibus, um poste de iluminação também foi atingido e caiu na sequência.

A tenente Jaqueline dos Santos, do Corpo de Bombeiros, atuou no socorro às vítimas e negou que outro veículo estivesse envolvido no acidente.

“O motorista contou que seguia sentido Belo Horizonte quando o animal entrou no ônibus. Ele tentou retirar o inseto do rosto quando as rodas do lado direito do veículo caíram na canaleta da rodovia. Foi por causa desse tombamento que as vítimas se machucaram”.

Inseto provou acidente com ônibus na MG 10 na manhã desta sexta-feira (20/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas com suspeita de fraturas. Elas estavam no interior do ônibus quando as equipes dos militares chegaram. As demais vítimas já se encontravam do lado de fora do coletivo.

Os bombeiros imobilizaram as vítimas no local e elas foram encaminhadas para o Hospital Risoleta Neves pela UPA de Vespasiano.

Uma ambulância de Lagoa Santa, que também atuou na ocorrência, conduziu sete passageiros do coletivo para a Santa Casa de Lagoa Santa. As vítimas reclamaram de dores pelo corpo em virtude do acidente, mas sem lesões aparentes.

A passageira Tamara Teixeira, de 30 anos, saiu de Lagoa Santa e ia em direção ao trabalho, em Belo Horizonte, quando aconteceu o acidente. Ela confirmou a versão do motorista e disse que o coletivo não estava em alta velocidade.

“Na hora, a gente não pensa muito, mas, por um segundo, achei que ia morrer e deixar meu filho. Consegui ter reação e segurei na barra até o ônibus parar. Eu não precisei de atendimento. Recolhi os pertences de algumas pessoas, devolvi e ajudei uma moça que estava em estado de choque a sair do coletivo e se recompor. Tinha dois bombeiros no ônibus, o que ajudou muito na agilidade. Saímos pelo acesso do teto do ônibus”.

Tamara ainda disse que, normalmente, trabalha de casa, mas que vai até o escritório da empresa, que fica no centro da capital, algumas vezes na semana. Geralmente, ela pega o ônibus da linha 5882 no horário das 6h40, mas que, dessa vez, perdeu o coletivo e pegou a viagem das 7h.

“Foi um susto muito grande para todos. Muita gente teve uma boa reação na hora do acidente, em se segurar, em se proteger para não acontecer o pior. E agora é agradecer pelo livramento”.

Com o tombamento, óleo do veículo vazou na pista. Os bombeiros aplicaram serragem no local para evitar outros acidentes

Poste caiu na pista da MG 10 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O poste atingido pelo veículo obstruiu uma faixa da rodovia. A equipe da Cemig ajudou a remover a estrutura danificada e eliminou o risco elétrico no local.