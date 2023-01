Ônibus tomba na MG-10 e deixa feridos

Duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para o Hospital Risoleta Neves (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um ônibus da linha 5882, de Lagoa Santa, tombou na MG-10, altura do km 28, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (20/1).

O acidente foi no sentido capital. Em conversa com o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus disse que perdeu o controle da direção e caiu na canaleta da pista depois de um inseto bater no rosto dele.

O veículo derrubou um poste de iluminação da rodovia.

Duas ambulâncias da UPA de Vespasiano também estão no local.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e receberam atendimento no interior do ônibus. Elas foram levadas para o Hospital Risoleta Neves com ferimentos leves.

Os outros passageiros conseguiram sair do veículo e recusaram atendimento médico.

A rodovia no sentido BH está com uma pista interditada para atendimento às vítimas.