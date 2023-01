Trabalhadores rodoviários oficializam fim da greve em audiência com o MPT

Consumando o fim da greve, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH) apresentou nesta quinta-feira (19/01) ao Ministério Público do Trabalho (MPT) documento aceitando o reajuste salarial de 8,2% proposto pela classe patronal.

A greve dos trabalhadores do transporte público não chegou a durar um dia completo. Deflagrado na manhã de segunda-feira (16/01), o movimento grevista cessou pela tarde, quando o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) apresentou a proposta, que incluiu o retorno do tíquete alimentação nas férias e prêmio na forma de abono.

Com o pronto retorno do funcionamento dos ônibus, o fim da greve dependia ainda da votação da categoria dos trabalhadores, realizada em assembleias na quarta-feira (18/01) em estações da capital.

Segundo o SetraBH, o valor reajustado corresponde ao praticado nas empresas da região metropolitana. Ele deve ser pago a partir de março, junto à totalidade devida na forma retroativa à data-base da categoria.

Apesar da curta duração e da baixa adesão do movimento grevista, passageiros enfrentaram alguns transtornos, como atrasos e superlotação. Além disso, a greve relâmpago gerou um aumento de 20% no número de usuários do metrô da capital