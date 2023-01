Óleo na pista derruba motociclistas e causa acidentes na MG-05; veja vídeo

Vídeo mostra exato momento em que motociclista sofre acidente causado por óleo na pista (foto: Reprodução)

Um derramamento de óleo na pista causou diversos acidentes na MG-05, durante a manhã desta quinta-feira (19/1). Vídeos feitos por motoristas e pedestres mostram duas quedas de motociclistas em tempo real, além de uma batida envolvendo três carros. Veja:









O derramamento de óleo e os acidentes aconteceram na altura do número 622, divisa dos Bairros e Goiânia Ipê, Região Nordeste de Belo Horizonte. O local fica próximo ao Xenon Motos Peças, ao Sacolão ABC e a um posto de gasolina da bandeira Shell.





O Corpo de Bombeiros informou que a corporação aplicou serragem em uma extensa mancha de óleo na via e que as vítimas dos acidentes foram atendidas pelos militares.



Ainda não há informações das causas do derramamento de óleo na pista.

*Matéria em atualização.