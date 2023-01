Após 15 horas, trânsito é parcialmente liberado no Anel Rodoviário

Após mais de 14 horas de interdição, trânsito no Anel Rodoviário foi parcialmente liberado (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A pista do Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi parcialmente liberada na madrugada deste domingo (22/1) após um caminhão-tanque tombar na lateral da pista na altura do Bairro Califórnia, sentido Vitória.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o transbordo da carga de álcool foi feito e finalizado por volta das 4h de hoje. Após o trabalho, a via foi parcialmente liberada, restando o destombamento do caminhão.

Ainda de acordo com os militares, um guindaste foi acionado na manhã de hoje para retirar o veículo da pista.

Os bombeiros permanecem no local do acidente e vão acompanhar o trabalho do guindaste.

O acidente

Por volta de 14h desse sábado (21/1), um caminhão-tanque que transportava álcool tombou na lateral da pista do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, sentido Vitória.

O motorista de 28 anos ficou muito agitado e se queixou de dores pelo corpo. Ele saiu do veículo antes das chegada dos bombeiros e foi atendido pelos militares.

Depois do tombamento, houve vazamento de combustível, o que provocou a interdição da pista de rolamento principal. O trânsito foi desviado para a marginal.