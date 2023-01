Acidente mata três pessoas e deixa três em estado grave

O motorista do Astra rodou na pista e bateu de frente com um Corsa (foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Militar) Três pessoas morreram em um grave acidente neste sábado (21/1) na MG-050, em Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas. Entre as vítimas estão pai e filho. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Santo Antônio do Monte e Formiga, na mesma região.









Com o impacto da batida, os veículos ficaram destruídos.





Um homem, de 39 anos, e o filho dele, de 17 anos, morreram no local. Uma mulher de 31 anos também morreu. Os três estavam no mesmo veículo. O parentesco dela com os outros dois não foi confirmado.

Feridos

Outros dois passageiros no Astra, de 42 e 10 anos, ficaram feridos.





O de 42 anos foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e levado pela Unidade de Suporte Básico (USB) para a Santa Casa de Santo Antônio do Monte.





Um médico que passava pelo local deu apoio ao atendimento e acompanhou o paciente dentro da ambulância até a unidade.





O menino foi levado para o hospital de Formiga. Ele estava consciente, queixando de dor abdominal e com possível fratura em um dos tornozelos.





O motorista do Corsa, de 30 anos, também estava consciente, com fratura nas duas pernas, corte do lado esquerdo da cabeça e orelha esquerda. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado e levado para Sala Vermelha de Formiga.