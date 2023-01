Corpo de criança de 4 anos é encontrado em riacho de Divinópolis

O corpo da criança de 4 anos que desapareceu no Riacho Boa Vista foi encontrado na manhã deste sábado (21/1), em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, segundo informação do Corpo de Bombeiros.

Criança brincava com a avó em cima de uma tampa de isopor quando a correnteza a levou

O menino estava em cima de um pedaço de isopor com a avó quando caiu na água e desapareceu da superfície. O caso aconteceu na quarta-feira (18/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o ponto de referência da busca é o último local onde a criança foi vista. Os bombeiros ficaram no local, e um barco também foi usado para as buscas.