Chuvas em MG: sobe para 235 o número de cidades em situação de emergência

Número de desabrigados e desalojados também subiu em Minas em decorrência das chuvas (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press)

Previsão do tempo

Minas Gerais chega à marca de 235 cidades em situação de emergência por conta das chuvas. Agora, Santo Antônio do Itambé, no Vale do Jequitinhonha, e Divinésia, na Zona da Mata fazem parte da lista, divulgada neste sábado (21/1) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).Até o momento, 11.447 pessoas estão desalojadas, ou seja, necessitam de abrigo público, e 2.068 estão desabrigadas e buscaram casa de parentes ou amigos em Minas.Desde outubro, 21 pessoas morreram em decorrência das chuvas no estado. A última morte confirmada foi de um jovem de 25 anos em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. No último domingo (8/1), choveu forte no distrito de Barra Alegre e pelo menos 50 casas foram inundadas.O domingo será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Na Central Mineira, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado com chuva isolada.Ainda de acordo com o Inmet, o município mineiro que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Caratinga, no Vale do Rio Doce, com 61,4mm.