Preso suspeito de invadir casa e esfaquear crianças por causa de barulho

Depois de montar uma operação e fazer um cerco em mata no Bairro Retiro, PM prendeu agressor de crianças (foto: PMMG)

Foi preso neste sábado (21/1) o homem suspeito de invadir um casa e atacar duas crianças, de 10 e 12 anos, com golpes de faca.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira, no Bairro Retiro, em Contagem, na Grande BH. Segundo informações da polícia, o homem estaria revoltado com o barulho produzido pelas crianças.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada na UPA do Bairro Nova Contagem, para onde os meninos de 10 e 12 anos foram levados.

Segundo a mãe das crianças, por causa do barulho que os meninos faziam, o vizinho invadiu a casa da família com uma faca. A mulher ainda afirmou que o suspeito já ameaçou os meninos outras vezes.

O suspeito, então, atacou o irmão mais velho, que estava deitado na sala. O irmão mais novo ouviu os gritos e começou a lutar com o homem, enquanto pedia ao outro menino que buscasse ajuda.

Logo depois, o suspeito saiu do imóvel fugindo em direção a uma mata próxima. Os militares montaram uma operação de varredura na região, quando o homem foi localizado e preso.

Quadro médico

O menino de 10 anos foi atendido com perfurações nos braços, cabeça, ombros e pescoço. Ele passou a noite em observação na UPA. Já o de 12, por causa da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem com lesões no peito, cabeça, rosto e mãos.

A faca usada no crime ainda não foi localizada.