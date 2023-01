Corpo de homem é achado com ferimentos na cabeça dentro de córrego

Corpo foi encontrado com uma pedra presa à cintura próximo à ponte do Córrego Gorduras (foto: Google maps)

O corpo de um homem, de aproximadamente 25 anos, encontrado dentro do Córrego Gorduras, que margeia a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no Bairro Navegantes, em Belo Horizonte, e que tinha uma corda que prendia uma pedra em sua cintura, é o novo mistério para a Polícia Civil. O corpo, com várias marcas na cabeça, foi encontrado por volta das 7h da manhã deste domingo (22/1).

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha encontrou uma pedra suja de sangue na rua e respingos de sangue que seguiam na direção do córrego. Na água, estava o corpo.

A vítima é um homem de cor parda, que trajava bermuda preta, camisa cinza e tênis vermelho, tinha um alargador na orelha direita e uma flor tatuada no pescoço. Na cabeça do morto, muitas marcas de agressões, que deixaram o crânio exposto.

Não foi encontrada nenhuma testemunha e nem câmeras de filmar em casas da região, apesar de, próximas ao local, ter muitas construções. A única pista foi um cartão de crédito em nome de Ana Paula de Oliveira, que foi encontrado no bolso da vítima. O caso está com a Delegacia de Homicídios de Venda Nova.