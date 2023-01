Homem suspeito de ter abusado de 13 crianças é preso

Suspeito foi levado para a PM de Varginha, que funciona em prédio histórico (foto: Redes sociais)

A Polícia Civil de Varginha prendeu, na última sexta-feira, em Três Marias, na Região Central do estado, um homem suspeito de estupro de vulnerável. Ele teria abusado de mais de 13 crianças, a partir de 2001.



Segundo a Polícia Civil, as vítimas são, em sua maioria, de Três Marias, mas há suspeita da existência de outras no estado de São Paulo, onde o investigado reside atualmente.

A maioria das vítimas identificadas compareceu à delegacia para prestar declarações e denunciar o investigado. Atualmente, as vítimas são mulheres adultas, mas à época dos fatos eram crianças integrantes do núcleo familiar do suspeito ou da esposa dele, ou seja, sobrinhas, primas, irmãs, afilhadas.

Durante as investigações, o suspeito confessou pelo menos quatro abusos, entre todos os que foram relatados. A expectativa dos policiais é que com a prisão do homem, surjam novas vítimas.

A prisão foi possível graças a uma informação recebida por familiares do suspeito de que ele estaria em Varginha, neste último fimde semana. Ele mora em São Paulo e teria vindo visitar parentes.