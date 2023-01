BH: Abalô-caxi leva ousadia da Tropicália para o viaduto Santa Tereza

Ensaio do bloco Abalô-caxi, sob o viaduto Santa Teresa, não se importou com a chuva e a animação ditou o ritmo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



LEIA MAIS 17:09 - 19/01/2023 Carnaval 2023: as fantasias mais buscadas no Google

18:44 - 16/01/2023 Carnaval de BH: Belotur lança regulamento para Blocos Caricatos

18:09 - 20/01/2023 Vai pra onde? Confira os blocos mais buscados pelos foliões mineiros O clima do sábado em Belo Horizonte destoou do clima do carnaval. Mas a chuva, queda de temperatura, céu nublado e nuvens carregadas não foram páreo para a alegria, batucada, colorido, sorrisos e toda a animação que o ensaio do Abalô-caxi comandou debaixo do viaduto Santa Tereza, um dos símbolos da capital.Convovados pelos integrantes do bloco, a turma encarou o dia de verão com mais cara de inverno e fez sua parte para que, na hora do pra valer da folia, tudo esteja afinado, em harmonia. No repertório, o bloco permeia pela Tropicália e MPB. "Temos secos e molhados, Caetano Veloso, Lamparina, Rita Lee, cancioneiros populares. Tem novidade, mas é surpresa", conta Bê Moura, uma das integrantes da produção do bloco.









enquanto movimento de quebra de barreiras e paradigmas, não apenas na música, mas na política, na moral, no comportamento, no vestuário, no corpo. Nos desdobramos na tropicalidade, que utilizamos como elemento de construção e inspiração visual e conceitual".



Leia: Carnaval BH 2023: prefeitura garante a festa mesmo sem patrocínio. Além dos ensaios desse sábado, no fim de semana da capital estão programados, ao todo, mais de 30 eventos. O carnaval mesmo, data oficial no calendário, é somente dia 21 e 22 de fevereiro, mas os amantes da festa de Momo não se aguentam de ansiedade e têm antecipado o que a folia irá desfilar pelas ruas da cidade. Os ensaios são uma "palinha" do que virá pela frente. O Abalo%u0302-caxi se apresenta como o bloco que "nasceu com a inspiração na Tropicália, enquanto movimento de quebra de barreiras e paradigmas, não apenas na música, mas na política, na moral, no comportamento, no vestuário, no corpo. Nos desdobramos na tropicalidade, que utilizamos como elemento de construção e inspiração visual e conceitual".

Respeito à diversidade

Abalo%u0302-caxi: apaixonados por carnavalizar caíram no batuque (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



E o desejo do Abalô-caxi é "construir e propor movimentações tropicais para carnavalizar e ocupar a cidade o ano inteiro, com respeito e apoio à diversidade".



A bateria segue o cortejo com 280 instrumentistas. "Temos ensaio todo sábado até o carnaval. Já fizemos mais de 15 oficinas e 10 ensaios", contou Bê à reportagem do Estado de Minas. E o desejo do Abalô-caxi é "construir e propor movimentações tropicais para carnavalizar e ocupar a cidade o ano inteiro, com respeito e apoio à diversidade".A bateria segue o cortejo com 280 instrumentistas. "Temos ensaio todo sábado até o carnaval. Já fizemos mais de 15 oficinas e 10 ensaios", contou Bê à reportagem do