Carnaval de BH: Belotur lança regulamento para Blocos Caricatos

A edição de 2023 do desfile dos Blocos Caricatos terá uma nova categoria e aumento no valor do subsídio das agremiações (foto: Isis Medeiros/PBH/divulgação )

O desfile dos Blocos Caricatos do Carnaval de Belo Horizonte já tem data marcada: será realizado em 20 de fevereiro na Avenida Afonso Pena, Região Central da capital. Os blocos interessados em participar têm até 26 de janeiro para se inscrever.O regulamento está disponível no Diário Oficial do Município e pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte





Para pedir o auxílio financeiro é obrigatório fazer agendamento prévio pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ou pelo telefone 3277-9750. O endereço é Rua Espírito Santo, 527, Centro.

Novidades

A edição de 2023 do desfile dos Blocos Caricatos terá duas novidades. Eles serão divididos em três categorias (antes eram duas), e haverá aumento no valor do subsídio das agremiações.





O desfile será dividido em Grupo A, Grupo B e Grupo de Avaliação. Podem fazer parte do primeiro os quatro melhores classificados no Grupo A e os dois melhores classificados do Grupo B do Carnaval de 2020.





No segundo, podem participar os dois blocos do Grupo A com menor pontuação e o bloco do Grupo B que se classificou e não subiu para o Grupo A. Por fim, podem participar do Grupo de Avaliação, categoria nova, três blocos que não tenham desfilado em 2020, que vão participar pela primeira vez da folia neste ano, ou estiverem retornando de punição.





O auxílio do Grupo A aumentou 18% e passou de R$ 50 mil para R$ 59 mil. Já a do Grupo B teve um acréscimo de 20%, subindo de R$ 35 mil para R$ 42 mil. O investimento total para 2023 é de R$ 480 mil.





"Os Blocos Caricatos são um patrimônio de Belo Horizonte e estão profundamente ligados à história da nossa cidade. É com muita satisfação que vejo eles voltarem para a avenida. Neste ano, a Belotur aumentou o auxílio financeiro aos grupos, e nosso desejo é que a tradição siga encantando a população", afirma Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Desfiles e Premiação

A expectativa é de que 2 mil pessoas acompanhem os desfiles dos Blocos Caricatos, na estrutura montada entre os quarteirões da Avenida Carandaí e Rua da Bahia. O espaço contará com banheiros químicos, postos médicos e ambulâncias de suporte avançado.





O desempenho dos blocos será avaliado em 5 quesitos: bateria; temática; fantasia; alegorias e adereços; samba e/ou marcha tema. A apuração acontece em 23 de fevereiro, em horário e local que ainda serão definidos.





Os blocos vencedores do Grupo A receberão R$ 30 mil pelo primeiro lugar, R$ 20 mil pelo segundo e R$ 10 mil pelo terceiro. Haverá também prêmio de R$ 5 mil para os blocos que conseguirem a maior nota nos quesitos bateria e samba e/ou marcha tema.



O primeiro colocado do Grupo B receberá R$5 mil se pelo menos dois blocos desfilarem na categoria e se ele alcançar o mínimo de 85% da pontuação do vencedor do Grupo A.

Tradição de Belo Horizonte

Os blocos caricatos surgiram em Belo Horizonte na década de 1940, ainda durante a construção, e representam o pioneirismo da cidade na tradição foliã. Durante o período carnavalesco, operários começaram a se organizar e fazer cortejos com carroças pelos bairros da capital.





O que torna os caricatos especiais é seu formato de desfile. Eles ganham a avenida com a bateria em cima de caminhões, configuração que só pode ser conferida na capital mineira.





Em 2020, o bloco Bacharéis do Samba levou o título principal pelo segundo ano consecutivo. A agremiação homenageou o cantor e compositor Raul Seixas.





As fichas de inscrição devem ser entregues na Diretoria de Eventos da Belotur, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos. O endereço é Rua Rio de Janeiro, nº 471, 7º andar, Centro.