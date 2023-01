Carnaval de BH: blocos de rua animam os foliões neste domingo de sol

Integrantes do bloco Volta Belchior desfilando pelas ruas do bairro Santa Tereza (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os ensaios abertos dos blocos de carnaval animaram os foliões neste domingo (15/01) de sol forte e calor em Belo Horizonte. Falta pouco mais de um mês para a retomada da folia, marcada para 21 de fevereiro, depois de dois anos sem a festa em razão da pandemia.





É o caso do professor, Geison Soares, de 35 anos, que toca surdo no bloco desde 2019.





“A expectativa está a mil. Depois de dois anos sem carnaval e com todo mundo fazendo projeções de que vai ser o maior carnaval de BH, estamos esperando que seja uma grande festa. E que vamos conseguir arrastar, pelo menos, 100 mil pessoas assim como no último carnaval, em 2020.”

O professor Geison Soares toca surdo no bloco desde 2019 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Soares conta que começou tocando tamborim e muda, a cada ano, para aprender todos os instrumentos do bloco. “Ano que vem eu toco repique e assim vai. Tem oficinas ao longo do ano.”





A vontade de tocar no Volta Belchior surgiu pelo amor ao cantor que dá nome ao bloco. “O Belchior é um cara que eu curto muito e um bloco com as músicas dele foi o que me fez querer participar.”





Homenagem





A editora de livros, Betânia Figueiredo, de 59 anos, também toca surdo no bloco há cinco anos. “Eu comecei porque na época tinha uma filha adolescente e ela queria participar do carnaval. Resolvemos ir juntas, eu tocando surdo e ela repique. Hoje ela está mais velha e nem toca mais, eu continuei.”





Assim como o professor Geison, outro motivo que fez a editora participar do bloco é ser fã de Belchior. “Além disso, o bloco é muito astral. É uma delícia participar, a gente acaba criando uma unidade em torno do bloco, se conhecendo. Mesmo durante a pandemia, a gente se falava por Whatsapp.”

Betânia toca surdo no bloco há cinco anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Betânia é outra que não esconde a ansiedade para o desfile no carnaval deste ano. “É o primeiro pós-pandemia, então estamos muito animados. A bateria está super coesa, estamos ensaiando há mais de oito meses.” Ela conta que com a proximidade do carnaval, os ensaios ficam mais cheios e animados.





“É uma outra sensação, tocar com o público assistindo o ensaio. Dá um frio maior na barriga, sentimos uma responsabilidade maior. Acho que de agora até o carnaval, os ensaios devem ter cada vez mais público.”





Neste ano, a camisa que os integrantes do bloco vão usar no desfile deve mudar de cor. “Normalmente, desfilamos com camisa laranja, que é a cor do bloco. Mas esse ano, em função de tudo o que vivemos nos últimos dois anos, a blusa vai ser branca. Queremos paz, harmonia, respeito à democracia e que os grupos lgbtqia+ sejam respeitados”, explica Betânia.





Próximos ensaios





Até o carnaval, o bloco terá ensaios abertos todas as quintas-feiras e domingos. Às quintas-feiras, eles ocorrem às 19h30, no Espaço Presságio, localizado na Rua Nelson, 22, Bairro União. Já aos domingos, às 10h30, na Rua Alvinópolis, 460, em frente ao Bar do Orlando, no Santa Tereza.





Em 29 de janeiro, haverá um show que além da bateria vai contar com a banda do bloco. O evento será às 18h, no Galpão 54, que fica na Rua Francisco Soucasseaux, 54, Bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH.





O Volta Belchior desfila no sábado de carnaval (18/2), a partir do meio-dia. A concentração será na Avenida dos Andradas, próximo ao Presídio de Mulheres, no Horto.





Entre os vários blocos com ensaios marcados para este domingo estava o Volta Belchior, que anima as ruas do Bairro Santa Tereza, na Região Leste da capital, desde 2016. O evento de hoje aconteceu na Rua Alvinópolis, 460, em frente ao Bar do Orlando e encheu de expectativas aqueles que não veem a hora da folia começar.