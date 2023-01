Turistas devem gastar cerca de R$ 1.000 por dia no Carnaval de BH

Curtir o Carnaval em BH vai custar cerca de R$ 1.000 por dia para os turistas. Segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SindiHBaRes), o cálculo se baseia na hospedagem, na alimentação e no transporte dos visitantes, e a expectativa é ter lotação máxima em todos os hotéis durante o feriado.

Devido à alta procura, a expectativa de gastos também é grande. "A média deve incluir passagens, hospedagens, alimentação e transporte. Mesmo considerando os hotéis econômicos, a despesa diária deve ser, pelo menos, de R$ 800 a R$1.000. Estamos otimistas com a festa de Carnaval", diz Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, presidente do SindiHBaRes, durante coletiva.

Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, presidente do SindiHBaRes.

Segundo o presidente do sindicato, o faturamento das empresas deve superar 2020. O setor espera crescer de 5% a 10% neste ano, começando pelo Carnaval, que terá novas contratações e previsão de cinco mil vagas até o fim de 2023.

Durante a pandemia, cerca de 14 mil funcionários saíram da categoria, e, até o momento, não foi possível restabelecer todos os empregados. Veja os principais cargos com vagas a partir de fevereiro:

Maiores informações sobre as vagas serão divulgadas no site do sindicato até o início de fevereiro.