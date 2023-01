Carnaval de BH: Cadastro de ambulantes termina nesta sexta (13)

O período oficial de Carnaval em BH vai de 4 a 26 de fevereiro de 2023 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Ambulantes interessados em vender bebidas e acessórios de carnavalescos durante o período oficial do Carnaval de Belo Horizonte, têm até esta sexta-feira (13/01), para realizar o cadastro na Prefeitura. A inscrição deverá ser feita presencialmente no BH Resolve, na Rua dos Caetés, 342, Centro, de 8h às 17h.





Leia mais: Revelamos tudo sobre o Carnaval de Belo Horizonte em 2023

O período oficial de Carnaval em BH vai de 4 a 26 de fevereiro de 2023. Podem se credenciar maiores de 18 anos com residência comprovada em Belo Horizonte.





Acesse o edital completo clicando AQUI





As dúvidas sobre o cadastramento podem ser enviadas para o e-mail da Belotur: diretoria.belotur@pbh.gov.br.





Retirada de credenciais





A credencial, pessoal e intransferível, dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de Blocos de Rua, desde que o profissional respeite as normas descritas no edital, entre elas a proibição de venda de alimentos, bebidas fracionadas e em recipientes de vidro. A data e horário de entrega das autorizações e credenciais serão informados pelo site oficial do Carnaval Belo Horizonte e no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte.