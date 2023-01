Blocos de rua esquentam os tambores para Carnaval de BH

Bloco Então, Planta! fez ensaio aberto na Savassi neste sábado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A pouco mais de um mês do Carnaval, as ruas de Belo Horizonte já começam a entrar no clima da festa. Neste fim de semana, dezenas de blocos fazem ensaios abertos na capital e aquecem os tambores para a folia, marcada para 21 de fevereiro neste ano.





Com bateria, banda e cantores, o Então Planta! desfila no pré-carnaval, em 4 de fevereiro, a partir das 11h no Bairro Santa Tereza. O percurso começa na rua Mármore e vai até a Avenida Francisco Sales.





A atriz e escritora de livros infantis, Janaína Starling já participava da iniciativa pela arborização e integrou também a ala de percussão do bloco carnavalesco. Ela conta que está empolgada por voltar à folia após a pandemia e a alegria é incrementada por representar uma causa importante.





“Quando fiquei sabendo da ideia, já topei participar, já que estamos sem Carnaval há um tempo pela pandemia. Estou muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos, porque é uma mensagem importante que a gente precisa passar. O planeta está precisando, a cidade está precisando”, comentou.

Janaína fará parte da bateria no desfile de estreia do bloco (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Além da folia e da mensagem, o bloco também prepara ações com sinalização e estruturas de proteção de mudas para evitar que as árvores sofram danos durante a festa. O Carnaval, quando as pessoas tomam as ruas, é uma oportunidade para que se perceba a importância das árvores no cenário urbano e é uma das apostas do grupo para o desfile.





Integrante do Arboriza BH e presidente do Então Planta!, a psicóloga Izabela Bandeira de Melo conta que a iniciativa é um braço de uma ação de moradores do bairro Santa Tereza iniciada em 2019.





“Começamos por um levantamento feito no bairro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que se tenha, no mínimo, uma árvore por pessoa na cidade e o ideal seriam três árvores por pessoa. Em nossa análise vimos que, no Santa Tereza, temos entre 8 e 9 moradores para cada árvore. Então começamos o processo de plantar e já realizamos mais de 200 plantios no bairro”, conta.





Izabela destaca o papel da arborização em diversos fatores da vida na cidade, como no controle de temperatura, na melhoria da qualidade do ar e na criação de espaços de permeabilidade do solo; e brinca especificamente com uma necessidade comum em dias de Carnaval: “quer sombra? Então, planta!”.

Izabela acredita em aliar a folia à importância de uma cidade mais arborizada (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Ziguiriguidum

O bloco Ziguiriguidum é outro que foi pra rua neste sábado. Na Escola Santos Dumont, no Santa Efigênia, a bateria fez seu 15º ensaio aberto e convocou quem passava pelo local a participar da festa. O grupo nasceu após o carnaval de 2018 como fruto da empolgação do casal Adriana e Murilo com o crescimento da folia na capital mineira. Com o passar do tempo, a ideia que surgiu na família foi ganhando novos membros e hoje conta com cerca de 150 inscritos na bateria.





Com o repertório focado no axé, mas com espaço para outros sucessos contemporâneos, o bloco ganha as ruas na segunda-feira, dia 20, na Avenida Brasil. O grupo sairá da esquina com a Rua Sergipe e vai até a esquina com a Rua Bernardo Guimarães. Às 11h um trio com banda e cantores começa a desfilar e a festa termina às 16h.





“Tinha muito tempo que minha família não passava o Carnaval em BH e ficamos muito empolgados. Um dia, em abril de 2018, ouvimos a música ‘Ziguiriguidum’, daquele grupo Filos de Jorge e pensamos ‘esse é o nome do nosso bloco’. Começamos com a família, amigos e depois que fomos ensaiar na Praça Duque de Caxias, mais gente foi se interessando e fazendo parte”, conta o técnico em informática Murilo Pereira, um dos fundadores do bloco.

Empolgado com o crescimento do carnaval de BH, Murilo montou o próprio bloco (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A festa segue no domingo

Mais ensaios abertos marcam o ritmo de BH no domingo (15/1). Veja uma lista de atrações gratuitas:





09h- Baianas Ozadas - Feira do Mineirinho- Pampulha

10h- Lavô tá novo - Casa Fúnebre- Saudade

10h- Bruta flor- Armazém do Campo- Barro Preto

10h- Vejo flores em você- Centro Cultural de Venda Nova

10h- Pífanos- Praça Duque de Caxias- Santa Tereza

10h30- Almas Empenadas- Creche São Tomaz de Aquino-São Tomaz

11h- Garota eu vou pro Califórnia e Chega o Rei- Praça da Comunidade- Dom Cabral

12h- Cefet com Banana- Santerê- Santa Tereza

12h- Seu Bento à Dona Lúcia- Fazendinha- São Bento

13h- Clandestinas- Odara- União

13h- Lua de Cristal- Rua Conselheiro Rocha, 1605- Santa Tereza

13h30- Atenção, creuzebeck! - Centro Cultural Padre Eustáquio

14h- Afoxé Bandarerê- Sula- Centro

14h- Tiozões do Pagode- Casa Fúnebre- Saudade

15h- Bethânia Custosa- Parque Jacques Cousteau- Betânia

15h Carnaflora- Armazém Beershop- Floramar

16h- A Roda- Pista de Skate- Viaduto Santa Tereza

16h- Fofoca- Grupo Aruanda- Centro

16h- Enche meu copo- Estação Santê- Santa Tereza

16h- Fúnebre- Casa Fúnebre- Saudade