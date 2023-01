Carnaval 2023: as fantasias mais buscadas no Google

Google lista as fantasias de carnaval mais buscadas no Brasil em 2023 (foto: Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press)

Pesquisa por fantasias de Wandinha Addams cresceram 990% (foto: Netflix/Divulgação)

Passadas as festas de fim de ano, o interesse dos brasileiros pelo carnaval de 2023 ganhou força. Levantamento do Google para omostra que aumentou a procura por informações básicas, como a data da festa e se todos os dias são ou não feriados, mas também por fantasias. E, este ano, uma personagem da ficção se tornou a favorita e desbancou quando a busca é por fantasias de carnaval.Antes de avançar na análise desses números que mostram o tanto que o carnaval de 2023 é aguardado, após um hiato de dois anos de festas oficiais devido à pandemia de COVID-19, é preciso esclarecer as diferenças entre as métricas usadas na pesquisa. Segundo o Google, o termo “maior crescimento” significa que a busca por aquela expressão era maior no período analisado, em relação ao período anterior. A expressão “mais buscada”, contudo, significa que o item liderou as procuras.O levantamento da Google mostra que as buscas por carnaval mais que dobraram (130%) no país entre 1/12 de 2022 e o último domingo (15/1). No mesmo período, os termos mais buscados em relação ao carnaval foram “feriado de carnaval 2023” e “fantasia de carnaval”. Dentro deste último grupo, o destaque foi para versões femininas, infantis e de personagens como Homem-Aranha e Wandinha Addams.Dirigida e produzida por Tim Burton, a série “Wandinha” já era uma grande aposta da rede Netflix para o último trimestre de 2022. E deu certo. A sensação causada pela personagem de Jenna Ortega conquistou fãs no mundo e no Brasil. A procura por inspirações do figurino da personagem aumentou em 990% no período de 1º de dezembro de 2022 a 15 de janeiro, na comparação com 14/10/2022 a 30/11/2022.A personagem da série de TV só perdeu para o termo “fantasias de casal”, que teve um crescimento de interesse nas buscas de 1.250%. Em relação aos termos mais buscados dentro do grupo “fantasia”, as vestimentas de dinossauro, enfermeira, coelhinha e policial feminina dominaram.