Minas Gerais recebe 70 mil doses de vacina pediátrica contra a COVID-19

Novas doses serão usadas para a aplicação da segunda dose em crianças de 3 a 4 anos de idade em Minas Gerais (foto: SES-MG / Divulgação) As 70.480 doses da vacina contra a COVID-19, Coronavac, enviadas pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16/1) serão usadas para a aplicação da segunda dose em crianças de 3 a 4 anos de idade em Minas Gerais. O recebimento da dose foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) na tarde de hoje.





De acordo com a pasta, assim que os imunizantes são entregues , é feito um planejamento e a distribuição imediata do quantitativo para os municípios conforme solicitações e demandas das Secretarias Municipais.









Em Belo Horizonte, a campanha de imunização do público está interrompida desde o início do ano, devido a falta de vacinas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a última remessa da Coronavac e Pfizer Pediátrica entregue ao município foi no dia 21 de novembro de 2022.





Em coletiva de imprensa na última quinta-feira (12/1), a secretária de Saúde da capital, Cláudia Navarro, afirmou que assim que o estoque for normalizado, as crianças de 3 a 11 anos serão novamente convocadas.