COVID-19: Minas aguarda 70 mil doses de vacina pediátrica

Mais de 70 mil doses da vacina Coronavac, destinada ao combate da COVID-19, devem chegar a Minas Gerais até esta terça-feira (17/1). Os imunizantes fazem parte do esquema vacinal de crianças de 3 a 11 anos.

Em Belo Horizonte, a campanha de imunização do público está interrompida desde o início do ano

As doses começaram a ser enviadas pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16/1) com destino a todos os estados e o Distrito Federal. Conforme a pasta, os lotes fazem parte de um contrato aditivo firmado entre o Governo Federal e o Instituto Butantan. Ao todo, serão distribuídas 740,2 mil doses.

Em Belo Horizonte, a campanha de imunização do público está interrompida desde o início do ano por conta da falta de vacinas. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a última remessa da Coronavac e Pfizer Pediátrica entregue ao município foi no dia 21 de novembro de 2022.