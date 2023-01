BH suspende vacinação contra COVID-19 em crianças de 3 a 11 anos

Última remessa da Coronavac e da Pfizer pediátrica enviada a BH foi entregue no dia 21 de novembro de 2022 (foto: Fábio Marchetto/SES )

COVID-19 em BH

A vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra a COVID-19 está paralisada em Belo Horizonte devido à falta de doses do imunizante. A última remessa da Coronavac e da Pfizer pediátrica enviada ao município foi entregue no dia 21 de novembro de 2022.Até esta quarta-feira (4/1), apenas 15% das crianças de 3 a 4 anos e 66,1% de 5 a 11 anos completaram o esquema vacinal com as duas doses do imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população de 3 a 11 anos em BH é de 244.395 habitantes.Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que distribui as doses aos municípios, afirmou que o envio das remessas depende do repasse feito pelo Ministério da Saúde . Até o momento, a pasta não informou sobre futuras previsões.Já o órgão federal ressaltou que a previsão é que novas doses sejam entregues aos estados “nas próximas semanas” e que as vacinas são distribuídas “de acordo com a solicitação dos estados, considerando o público-alvo planejado”.Por não se tratar de outra vacina, a imunização de crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades continua em BH. Além disso, os jovens maiores de 12 anos também podem receber as doses faltantes.Desde o dia 29 de dezembro de 2022, a Prefeitura de Belo Horizonte registrou 1.155 novos casos de COVID-19. Sete mortes foram registrados no mesmo período. Os dados são do Boletim Epidemiológico da cidade.Conforme o documento, os números correspondem apenas a 2022. Ou seja, nos primeiros quatro dias de 2023 não há registros oficiais da doença na cidade.