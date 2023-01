Vai pra onde? Confira os blocos mais buscados pelos foliões mineiros

A programação na capital mineira terá eventos para diferentes públicos (foto: Pixabay)

Já pensou se o bloco de carnaval mais buscado pelos mineiros fosse um de rock? Pois é isso mesmo que aconteceu… pelo menos na primeira quinzena de janeiro, segundo o Google. Uma pesquisa realizada pela plataforma para o Estado de Minas mostra que, para além do tradicional samba, o carnaval mineiro apresenta uma novidade neste ano: a presença forte do rock e festas com ingressos “salgados”.





Após dois anos de restrições causadas pela pandemia da COVID-19, a programação na capital mineira terá eventos para diferentes públicos neste ano.





A banda é o maior evento de Rock And Roll gratuito e social de Minas Gerais e despertou o interesse dos mineiros. O movimento, que completa uma década neste ano, promete agitar a capital mineira durante o feriado.

Bloco do Urso agita mineiros

Como de costume, o tradicional carnaval de rua também divide espaço com as festas privadas. O levantamento mostrou que, em segundo lugar, o bloco que mais atrai interesse é o “Bloco do Urso”.

O evento realizado na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, acontece desde 1998 e reúne atrações como a cantora Anitta e a dupla Zé Neto e Cristiano. Os ingressos para curtir um dia de carnaval variam de R$ 270 a R$ 495.

Apesar das novidades, os eventos clássicos de Belo Horizonte continuam sendo uma atração para os foliões. O bloco “Então, Brilha”, que surgiu em 2010 e se consolidou como um dos mais famosos da capital mineira, é o terceiro que mais gerou interesse no Google.

Confira a lista completa dos blocos mais buscados de 01/12/2022 a 15/01/2023 em Belo Horizonte:

Bloco dos camisa preta

Bloco do urso 2023

Bloco então brilha

Bloco mama na vaca

Bloco funk you

Bloco queima largada bh

Bloco funebre

Bloco então brilha 2023

Mister bloco

Bloco pacato cidadão 2023

Quando começa o Carnaval 2023?

Os quatro dias tradicionais de carnaval no Brasil este ano começam na sexta-feira (17/2) e vão até terça-feira (21/2), sem contar a quarta-feira de Cinzas (22/2), que algumas cidades incluem ao menos metade do dia como feriado. Bloquinhos, no entanto, já começaram os pré-carnavais e ensaios abertos ao público e alguns geralmente ultrapassam esse período.

Carnaval é feriado?

Não, de acordo com a Lei 9.093/1995, que trata dos feriados oficiais, são reconhecidos como feriados aqueles declarados em leis estaduais ou federal. Em todo o Brasil, somente o estado do Rio de Janeiro considera o período de carnaval um feriado, e nem todo município ou estado considera a data como feriado. Em outros lugares o carnaval é um ponto facultativo.

