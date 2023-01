Rodovias mineiras estão parcialmente interditadas em mais de 100 pontos

Estradas mineiras também registra 9 pontos de interdição total (foto: Foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)



De acordo com dados obtidos por meio do mapa interativo da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), até o momento, existem pelo menos 117 pontos de interdição parcial em rodovias mineiras. Há também outros 9 pontos de interdição total nas estradas. De acordo com dados obtidos por meio do mapa interativo da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), até o momento, existem pelo menos 117 pontos de interdição parcial em rodovias mineiras. Há também outros 9 pontos de interdição total nas estradas.





Na manhã desta quinta-feira (19), um deslizamento de terra bloqueou parcialmente a BR-381 , no sentido Belo Horizonte, na altura do km 284, em Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce. Após a limpeza da pista, o trânsito foi retomado.









Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a precariedade nas estradas mineiras subiu mais de 300%. Considerada a maior malha rodoviária do país, os motoristas que trafegam pelas estradas do estado enfrentam um ponto crítico a cada 40 quilômetros percorridos.





A BR-116, com 69 ocorrências, lidera o ranking entre as estradas mais críticas, seguida pela MG-120, com 38 e pela BR-381, com 31. No período da pesquisa, 387 avarias foram identificadas, porém apenas seis estavam sendo reparadas.