Deslizamento de terra interdita trecho da BR-381

A BR-381 precisou ser interditada parcialmente no sentido Belo Horizonte na madrugada desta quinta-feira (19/1) devido a um deslizamento de terra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição foi no km 284, em Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce.

Às 6h52, o tráfego foi interrompido no trecho para limpeza.

Ainda de acordo com a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e equipe do Exército Brasileiro foram acionados.

Às 8h20, trânsito foi liberado após a limpeza da pista.

(foto: PRF/Reprodução)

Rodovias mineiras

Maior malha rodoviária do Brasil, Minas Gerais teve um aumento de mais de 311% na precariedade de suas estradas em 2022. Nesse período, os motoristas que trafegaram pelas rodovias mineiras tiveram que enfrentar um ponto crítico a cada 40 quilômetros percorridos.

Esse cenário, que inclui problemas com buracos grandes, erosões na pista, queda de barreiras ou pontes caídas, foi divulgado ontem pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Minas Gerais também lidera as ocorrências relacionadas a queda de barreiras no país (123 casos), mas o principal problema do estado é a erosão na pista, que representa 47% das ocorrências.