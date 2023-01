Estradas interditadas em Minas: veja a situação nesta segunda (09/01)

Interdição na BR-356, próximo ao trevo de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, no último sábado (7/1); nesta segunda-feira (9/1), trânsito no local se encontrava normalizado (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)

Minas Gerais tem diversas estradas interditadas em decorrência das chuvas que caem no estado nos últimos dias. A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) divulgou, na manhã de hoje (9/1), em seu Twitter oficial, atualizações da situação das rodovias federais no estado.





Em boletim publicado às 9h44, a PRF-MG informou que algumas estradas estão interditadas em decorrência das chuvas. As situações divulgadas foram registradas às 5h20 da manhã desta segunda. São elas:





BR-381, km 283 e 288 - Jaguaraçu - INTERDIÇÃO PARCIAL (Queda de barreira, sem previsão de liberação).





- INTERDIÇÃO PARCIAL (Queda de barreira, sem previsão de liberação). BR-459, km 66 - Senador José Bento - INTERDIÇÃO TOTAL (Queda de barreira, sem previsão de liberação).





- INTERDIÇÃO TOTAL (Queda de barreira, sem previsão de liberação). BR-262, km 387 - Florestal - INTERDIÇÃO PARCIAL, sentido BH (Afundamento da pista, trânsito fluindo pela pista contrária).





- INTERDIÇÃO PARCIAL, sentido BH (Afundamento da pista, trânsito fluindo pela pista contrária). BR-381, km 229 - Belo Oriente - INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO no sentido BH (Erosão, local sinalizado).





- INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO no sentido BH (Erosão, local sinalizado). BR-381, km 342 - Bela Vista de Minas - INTERDIÇÃO PARCIAL no sentido BH (Afundamento da pista, trânsito fluindo em meia pista).





- INTERDIÇÃO PARCIAL no sentido BH (Afundamento da pista, trânsito fluindo em meia pista). BR-040, km 745 - Santos Dumont - INTERDIÇÃO PARCIAL no sentido RJ (Erosão, trânsito fluindo em meia pista, em “pare” e siga).





- INTERDIÇÃO PARCIAL no sentido RJ (Erosão, trânsito fluindo em meia pista, em “pare” e siga). BR-365, km 429 - Patos de Minas - INTERDIÇÃO PARCIAL no sentido Montes Claros (Erosão, trânsito fluindo em ambos sentidos, local sinalizado).

DNIT

Estado de Minas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) informou que “ Procurado pelo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) informou que “ devido às fortes chuvas que atingem alguns estados , está monitorando as ocorrências das rodovias sob sua administração com o objetivo de garantir a segurança dos usuários”.





O órgão afirmou ainda que “as equipes do DNIT seguem em alerta e, em conjunto com as empresas que atuam na manutenção das estradas federais, têm atendido prontamente às demandas emergenciais para liberar o quanto antes as rodovias. Quando algum risco aos usuários é detectado pelos técnicos as vias são interditadas e sinalizadas, visando garantir a segurança dos condutores”.





O último levantamento de rodovias interditadas, feito pelo órgão, foi divulgado na sexta-feira (6). Até o fechamento da matéria não haviam atualizações.

Outras interdições

A PRF-MG informou também que em Engenheiro Caldas, na BR 116, km 454, ocorreu uma interdição total e sem previsão de liberação em virtude de incidente envolvendo veículo de carga com vazamento.





Até as 7h45 da manhã desta segunda, de acordo com a PRF-MG, não haviam sido registradas interdições causadas por manifestações golpistas em Minas Gerais