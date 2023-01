Rio Grande transborda em Diamantina e alaga hospital

Carro foi arrastado pela correnteza e córrego; os dois ocupantes não se feriram (foto: Reprodução/Redes Sociais)

As fortes chuvas que atingem Diamantina têm deixado estragos na cidade do Vale do Jequitinhonha. Na madrugada desse domingo (8/1), o Rio Grande, que corta o município, transbordou. Segundo o Corpo de Bombeiros o rio subiu muito além em comparação aos outros anos.



Com isso ruas, avenidas e casas foram inundadas. A água também invadiu o Hospital Nossa Senhora da Saúde, que precisou paralisar os atendimentos por algumas horas.



De acordo com a Defesa Civil, até o momento, sete famílias precisaram sair de suas casas diante do risco de desabamento.



Um carro com duas pessoas foi arrastado pela correnteza, no entanto, os ocupantes conseguiram sair do veículo antes mesmo de o Corpo de Bombeiros chegar.



Rio Grande transborda e inunda ruas de Diamantina (foto: Reprodução/Redes Sociais) Ainda segundo a Defesa Civil do município, um talude segue sendo monitorado.

Não há feridos ou desaparecidos.



Segundo o Climatempo, Diamantina tem 90% de chance de chuva nesta segunda-feira (9/1), com previsão de 69mm.