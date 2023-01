Mais uma morte pelas chuvas é registrada em Minas Gerais

Morte foi registrada na cidade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce (foto: Marcos Vieira / EM / D.A Press) Mais uma pessoa morreu em decorrência das chuvas em Minas Gerais. O 17º óbito no Estado aconteceu na manhã deste domingo (8/1), em Caratinga, na Região do Rio Doce. A vítima é uma mulher de 72 anos, que teve a casa soterrada.





Conforme a Defesa Civil Estadual, uma casa na Rua José, Capixaba, no Bairro Santo Antônio do Manhuaçu, foi soterrada durante a manhã de hoje. No imóvel haviam três pessoas, que foram soterradas pela terra. Duas delas foram socorridas com vida, mas a idosa já foi encontrada sem vida.









Até a última atualização da Defesa Civil, 129 cidades mineiras estão em situação de emergência em decorrência das chuvas. Mais de 10 mil pessoas estão desalojadas, ou seja, tiveram que ir para casa de familiares e amigos em decorrência dos efeitos diretos do desastre, e outras 1.891 tiveram que ser encaminhadas para abrigos públicos.





As outras 16 mortes aconteceram nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes, Governador Valadares, Antônio Dias, Grão Mongol e Resende Costa.

Alertas

A chuva não vai dar trégua a Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 940 municípios estão em alerta de perigo de chuvas intensas e acumulado de chuva.

Conforme o aviso, até a manhã desta segunda-feira (9/1), há previsão de precipitação de até 60 mm/h ou 100 mm/dia. Além disso, ventos de até 100 km/h podem ser registrados. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.