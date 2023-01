Motorista morre esmagado por roda da própria carreta no Anel Rodoviário

Calço que segurava roda da carreta teria se soltado e esmagado motorista que fazia reparo (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)

O motorista Olésio Pereira de Araújo, de 55 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (19/1), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do Bairro Betânia, esmagado pelas rodas de seu próprio caminhão. Ele estava debaixo do veículo, para corrigir um defeito numa mangueira de freio, quando o calço que segurava uma das rodas se soltou e passou por cima dele.



Olésio tinha ido ao Rio de Janeiro, junto com o amigo e também caminhoneiro Marco Aurélio Alves da Fonseca, de 65 anos, para buscarem uma carga de sucata, destinada a uma indústria de Bocaiuva, para onde se deslocavam.

Transtornado, Marco Aurélio contou que os dois permaneceram por 10 dias no Rio de Janeiro, esperando o carregamento. Eles deixaram o Rio na quarta-feira, indo até Santos Dumont, onde pararam para alimentar.

“Lá, roubaram o óleo do meu caminhão. Foi o Olésio quem resolveu o problema. Ele saiu e comprou o óleo para ser reposto. Aí, seguimos até Ressaquinha, onde paramos para dormir. De madrugada, ele me acordou, para seguirmos a viagem. Ele veio na frente. Chegando aqui, nesse ponto, vi o caminhão dele parado e encostei. Um outro caminhoneiro se aproximou e contou que o motorista, o Olésio, estava morto, esmagado pelas rodas de sua própria carreta", conta Marco Aurélio.

A explicação para a tragédia, segundo Marco Aurélio, seria o fato de uma das mangueiras de freio terem se soltado e Olésio parou para arrumar. Colocou uma escora na roda e entrou debaixo do cavalo mecânico, mas a escora se soltou e a carreta escorregou, esmagando o motorista.

O acidente ocorreu na marginal do Anel Rodoviário de BH e não houve interferência no tráfego de veículos.