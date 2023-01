Delegado que matou motorista de reboque vai a júri popular

Delegado Rafael Horácio, que matou o motorista de reboque Anderson Cândido, vai a júri popular (foto: Redes sociais/Reprodução)

O delegado Rafael de Souza Horácio, suspeito de homicídio qualificado por ter matado o motorista de reboque Anderson Cândido de Melo, vai a júri popular. A decisão foi da juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri de BH, Bárbara Heliodora Quaresma Bomfim.

O réu foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda considerando a brutalidade do crime e as condições pessoais do acusado, a juíza manteve a prisão preventiva do delegado.

Rafael Horácio está preso desde o dia 30 de julho do ano passado, depois de ser indiciado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil por homicídio qualificado.

Relembre o caso

No dia 26 de julho de 2022, Rafael Horácio matou o motorista de reboque Anderson Cândido de Melo, na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, em uma briga de trânsito.

A discussão teria começado após o carro em que o delegado Rafael Horácio estava supostamente ser fechado pelo veículo de Anderson Cândido.

O delegado então sacou a arma e atirou em direção ao caminhão, acertando a vítima no pescoço. Anderson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento.

Anderson era casado, tinha quatro filhos e um neto de cinco anos. Além de motorista, atuava como mecânico.