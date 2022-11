'Eu perdoaria ele', diz viúva de motorista morto por delegado

"Eu perdoaria ele porque o Deus que eu sigo não me deixa”. Apesar da indignação pelo assassinato do marido, essas são as palavras de Maria Regina de Jesus, de 50 anos, viúva do reboqueiro Anderson Cândido de Melo, assassinado por Rafael de Souza Horácio, delegado da Polícia Civil, após uma discussão de trânsito na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no último dia 26 de julho. "Eu perdoaria ele porque o Deus que eu sigo não me deixa”. Apesar da indignação pelo assassinato do marido, essas são as palavras de Maria Regina de Jesus, de 50 anos, viúva do reboqueiro Anderson Cândido de Melo, assassinado por Rafael de Souza Horácio, delegado da Polícia Civil, após uma discussão de trânsito na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no último dia 26 de julho.





Outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Mesmo aceitando dar o perdão para o acusado de matar seu marido, Maria Regina ainda tem questionamentos a fazer. “Eu perdoaria ele, mas perguntaria para ele por que ele matou meu marido, o que levou ele a fazer isso com meu marido”, disse.









Primeira audiência sobre o caso









Como esta é a primeira audiência do caso, a tendência é que testemunhas sejam ouvidas pelos próximos dias. Serão ouvidas oito testemunhas de acusação e sete de defesa.



levando faixas com pedidos de justiça e camisas estampando a foto do motorista. O clima era de indignação. A primeira audiência do processo contra o delegado da Polícia Civil (PC) Rafael de Souza Horácio, acusado de matar, com um tiro no pescoço, o motorista de caminhão de reboque Anderson Cândido de Melo, após uma discussão de trânsito, é realizada na manhã desta quarta-feira (9/11), no Fórum Lafayette, em BH. O crime aconteceu no último dia 26 de julho, na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul da capital.Como esta é a primeira audiência do caso, a tendência é que testemunhas sejam ouvidas pelos próximos dias. Serão ouvidas oito testemunhas de acusação e sete de defesa. Familiares de Anderson estiveram na porta do Fórum levando faixas com pedidos de justiça e camisas estampando a foto do motorista. O clima era de indignação.





Relembre o caso