Criança de sete anos morre em acidente no leste do estado

Depois da batida, Van ficou inteiramente destruída foi parar fora da estrada (foto: CBMMG)

Uma criança de 7 anos morreu num acidente na BR-259, próximo a Galileia, na região leste do estado, na noite de segunda-feira, quando uma van bateu contra um caminhão que transportava combustível.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, a van transportava 15 passageiros. O veículo saiu do Espírito Santo e seguia para a cidade mineira de Santa Maria do Suaçuí, no leste do estado.

Segundo o motorista do caminhão, a van teria invadido a contramão, e que ele não teve tempo para tentar evitar a colisão. Os dois veículos, após o choque, foram parar fora da pista. Houve vazamento de combustível, no entanto, a pista não precisou ser fechada.

Os feridos, todos ocupantes da van, foram socorridos para hospitais de Governador Valadares.