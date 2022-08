Homem que confessou ter espancado, estrangulado e matado namorada é preso

A Polícia Militar (PM) prendeu Filemon Gomes dos Santos, 43 anos, que confessou ter espancado, estrangulado e matado sua namorada, uma professora de 61 anos, na noite da última quinta-feira (11/8), dentro da casa da mulher, no Bairro Patrimônio, em Teixeiras, Zona da Mata de Minas Gerais.

O homem confessou o crime e chegou a publicar a frase "o que eu fiz não tem perdão", em suas redes sociais.

Filemon disse aos policiais que só após as agressões percebeu que a mulher estava morta. Ele então a colocou na cama, cobrindo-a com um cobertor. Ele ainda ficou perambulando pela casa, antes de ir dormir em um outro quarto.

Por volta das 7h da manhã seguinte ao crime, ele fugiu do local levando o celular e a carteira de identidade da vítima num Fiat Uno azul, sentido Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde ele possui familiares.

Com informações sobre o crime, a polícia passou a rastrear o homem e, após este passar por radares em Ponte Nova, Acaiaca e Padre Viegas, foi preso por PMs de Mariana, sendo encaminhado para a Delegacia de Ouro Preto e tendo seu veículo apreendido.

Confissões via redes sociais

Após cometer o crime, Filemon, além de publicar a frase "o que eu fiz não tem perdão" em uma rede social, também entrou em contato com familiares da vítima por meio do WhatsApp pedindo desculpas pelo fato. Além disso, ele teria ligado para sua filha, em Vespasiano, relatando o acontecido.

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

