Homem morre depois de ser espancado, baleado e carbonizado em Passos

Em Passos, Sudoeste de Minas, dois acusados, um maior e outro menor, são suspeitos de matar um homem de 51 anos espancado, baleado e que teve o corpo carbonizado (foto: Acervo Folha da Manhã) Um homem identificado como Jaime Eugênio da Silva, de 51 anos, morreu após ser espancado, baleado e carbonizado, na madrugada deste sábado (4/2), em Passos, no Sudoeste de Minas. Um rapaz de 21 anos foi preso e um menor de 16 apreendido, suspeitos da autoria do crime.



De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que ouviram quando o homem estava sendo espancado e baleado, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Depois de serem acionados, os policiais militares chegaram ao local e encontraram apenas o corpo da vítima.





A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre a possível autoria do crime. Uma equipe de militares chegou até o carro do jovem de 21 anos. Os policias encontraram restos de sangue e um galão de gasolina dentro do carro.



O suspeito informou à Polícia Militar que havia emprestado o veículo para um menor de idade. Segundo ele, seria o menor o responsável pelo crime.



A Polícia Militar prendeu o jovem e apreendeu o menor. A Polícia Civil investiga o caso.