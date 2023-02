Dor e saudade: vítimas de tragédia de time de futebol são homenageadas

Orações e louvores foram intercalados com momentos em que amigos se abraçavam e choravam pela perda (foto: Arquivo pessoal/Kettlyn Vitória)

Sonhos interrompidos por uma tragédia, a saudade e a dor manifestas em abraços que consolam e a necessidade de transformar a dor em coragem para seguir em frente deram o tom das homenagens realizadas para as vítimas do acidente de ônibus do time de futebol Vila Maria Helena, na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais, na madrugada de segunda-feira (30/1). A queda do veículo de cima de uma ponte causou quatro mortes e deixou 29 pessoas feridas. Sob forte comoção, o tributo ocorreu na Praça do Parque Paulista, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (3/2).







Orações e louvores foram intercalados com momentos em que amigos se abraçavam e choravam pela perda. Em um ato simbólico, diversos balões brancos com gás hélio foram soltos – quatro deles levavam uma imagem de cada um daqueles que morreram: Kaylon da Silva Paixão, 13 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Andrey Viana da Costa, 15, e Diogo Coutinho Vilar, 18.



Durante as homenagens, o pai de Kaylon, Gilson Alves Paixão Júnior, de 31 anos, fez um desabafo. Para ele, o acidente na rodovia foi causado pela imprudência do motorista do ônibus. “Essa é uma tragédia física e moral. (...). Pegar o corpo de um filho naquele lugar horrível, que cheirava a morte? Ele, pra mim, é um criminoso. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça”, disse.







Conforme José Geraldo Neves, de 41 anos – organizador da Copa Nacional de Base, evento no qual os atletas participaram no domingo (29/1) – , o motorista conduzia o ônibus em alta velocidade. “É inacreditável. Quando começamos a conversar com os pais e com os garotos, a gente foi percebendo que não foi acidente”, declarou em entrevista ao Estado de Minas. Segundo ele, o condutor queria chegar cedo em casa.



Para a estudante Kettlyn Vitória, de 15 anos, amiga de Diogo, ainda é difícil assimilar tudo o que aconteceu. "Chego a me emocionar. Ele era uma pessoa muito humilde. Tirava das coisas dele para dar aos outros. Às vezes, ele perturbava a mim e os amigos, mas todos nós sentimos muito quando ele se foi. Muito triste perder um amigo assim do nada. Ele sempre me falava que queria dar muito orgulho para a mãe dele." alegou ter tido a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela faria uma ultrapassagem. O homem informou ainda que o outro motorista teria desistido da manobra, mas, por ter se assustado, acabou jogando o ônibus para o lado.





O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (30/1), sendo que no dia anterior, o time levou o título de campeão na categoria sub-18 e emplacou o segundo lugar na sub-16. O evento esportivo do qual eles participaram serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais.

Jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena voltavam para Duque de Caxias (RJ) após um torneio da Copa Nacional de Base, em Ubaporanga, a 315 km de Belo Horizonte, quando o ônibus em que eles estavam caiu de uma ponte de 10 metros de altura no KM 792 da BR-116

De acordo com a Polícia Civil, os procedimentos de necropsia apontaram que as causas das quatro mortes foram múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida.



Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo tinha licença de viagem para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.