Motorista do ônibus que capotou na BR-116 diz ter se assustado com carreta

Quatro pessoas morreram e 29 ficaram feridas durante o acidente (foto: CBMMG / Divulgação) O motorista do ônibus de viagem que capotou na madrugada dessa segunda-feira (30/1), na BR-116, em Além Paraíba, afirmou em depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira (31/1) que perdeu o controle do veículo após ver uma carreta que faria uma ultrapassagem incorreta. Quatro pessoas morreram e 29 ficaram feridas durante o acidente.





De acordo com a PCMG, no início do depoimento, o motorista, de 50 anos, afirmou que não se lembrava “muito bem” do ocorrido. No entanto, depois, disse ter tido a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela faria uma ultrapassagem. O homem informou, ainda, que o outro motorista teria desistido da manobra, mas que por ter se assustado, acabou jogando o ônibus para o lado.









Os investigadores esclareceram que aguardam o resultado dos laudos periciais para determinar a dinâmica do acidente. Além do motorista, outras vítimas, que já receberam alta do hospital, também foram ouvidas. “Outras oitivas serão realizadas no decorrer da apuração”, informou a Polícia Civil.

Veículo regular

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo, também possuía licença de viagem válida para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.

Relembre o caso

A comemoração dos jogadores e da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Helena , clube de futebol de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi interrompida por uma tragédia que deixou quatro pessoas mortas. O acidente aconteceu por volta de 2h da madrugada, no KM-792 da BR-116, na altura de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira.





O grupo composto por atletas das equipes sub-14 e sub-18 voltava de Ubaporanga, na Região do Vale do Rio Doce de Minas, onde participaram de um torneio de futebol. Na ocasião, os times ganharam as partidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para o resgate foi registrado por volta da 1h45. Assim que a guarnição chegou ao local, se depararam com nove vítimas já saindo de dentro do veículo por conta própria.





“Com a chegada de mais recursos, as demais vítimas foram retiradas de dentro do ônibus, bem como do seu entorno. Algumas vítimas estavam em estado grave de saúde, apresentando lesões severas e estado de consciência rebaixado”, explicou o Comandante do 7º Pelotão Militar de Leopoldina, Tenente Guilherme Cantelle.





Assim que constataram o óbito dos quatro jovens, os militares acionaram a Polícia Civil. Uma das vítimas estava presa entre as ferragens do carro. De acordo com a PCMG, os procedimentos de necropsia apontaram que a causa da morte foram múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida. Vinte e quatro pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e cinco para a Casa de Caridade Leopoldina, em Leopoldina.