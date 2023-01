Ônibus cai de ponte na BR-116 e deixa mortos e feridos

Corpo de Bombeiros confirmou quatro mortes no local, sendo um adulto e três adolescentes. 28 pessoas ficaram feridas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um ônibus de turismo caiu de uma ponte da BR 116 na madrugada desta segunda-feira (30/1). O acidente foi na altura do km 792, em Além Paraíba, na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, e seguia para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com um o time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena.

No momento do acidente, o ônibus levava 33 passageiros, sendo o condutor, quatro adultos da comissão técnica e 28 adolescentes entre 14 e 17 anos.

O ônibus caiu da ponte de 10 metros de altura e parou de cabeça para baixo, perto de um riacho.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de quatro pessoas, sendo um adulto e três adolescentes.

Ainda de acordo com os bombeiros, 24 vítimas foram levadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e cinco pessoas encaminhados para Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Não se sabe o estado de saúde das vítimas.

Equipes de militares de Além Paraíba, Leopoldina, Cataguases e Juiz de Fora foram acionados para atendimento às vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente interditada por três horas. Na manhã de hoje, o trânsito foi liberado.