Rua de Araxá é engolida em deslizamento de terra; moradores saem às pressas

Pelo menos cinco casas correm riscos de serem atingidas pela erosão e desabarem (foto: Natália Fernandes)





Parte de uma rua localizada em Araxá, no Alto Paranaíba, foi praticamente 'engolida' por um grande deslizamento de terra e a formação de uma cratera, no início da madrugada deste sábado (28/1). A Prefeitura de Araxá decretou situação de emergência no local: rua Wagner Fulgêncio no Bairro Pão de Açúcar III.

A erosão derrubou postes e tem risco de atingir algumas residências, já que está a poucos metros delas.





Durante todo o dia (28/1) moradores precisaram retirar os seus pertences às pressas e saíram de suas casas devido ao risco de um novo desabamento. Para garantir a segurança das famílias atingidas, a Defesa Civil Municipal realizou a interdição e desocupação das residências.

Representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Prefeitura, Copasa e Cemig compareceram ao local. O deslizamento de terra atingiu cerca de 50 metros da rua, com rompimentos de rede pluvial, de esgoto, de água e elétrica.





No local, há várias minas d'água e, além disso, a água que abastece o bairro ficou exposta.





O agente da 5ª Regional da Defesa Civil do Estado, subtenente Armeiro Lino Júnior, declarou que a medida emergencial de isolar as casas em risco foi necessária para garantir a segurança da população.





"Agora deve-se fazer um estudo para detectar todas as causas dessa erosão, a começar pela análise do solo, que dará um melhor direcionamento e mostrará quais providências devem ser tomadas no local", complementou.





A Secretaria de Obras de Araxá declarou que a primeira medida foi isolar as casas que estão próximas da erosão. Em seguida, será preciso planejar um projeto, ainda sem previsão para conclusão.





Prefeitura de Araxá decreta situação de emergência





O prefeito de Araxá, Robson Magela, por meio das redes sociais, decretou situação de emergência na rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3, além de outras áreas da cidades afetadas pelas fortes chuvas e que ocasionaram significativo impacto estrutural.





"A reunião para a elaboração do decreto aconteceu neste sábado (28/1), com a presença de secretários municipais e representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual.





O decreto permitirá que o Município faça remanejamento interno do orçamento para atender as urgências e emergências da cidade, assim como para prestar auxílio às famílias afetadas.





Caso necessário, a prefeitura poderá acionar as companhias de energia e água para promoverem os devidos reparos e evitar que problemas se agravem. As vias próximas também poderão ser interditadas para que não haja circulação de veículos no local", destacou Magela.





Apoio às famílias





O prefeito de Araxá também ressaltou que a prefeitura está prestando todo o apoio necessário para as famílias afetadas no bairro Pão de Açúcar 3.



"Disponibilizamos transporte para a mudança dos móveis, auxílio moradia para transferência a imóveis alugados até que o problema seja solucionado; e estamos também pagando hotel para aquelas pessoas que não foram para a casa de familiares. Além disso, estiveram presentes no local, psicólogos e assistente social para dar todo o suporte necessário", finalizou.