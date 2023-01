Bandidos invadem barbearia e matam dois jovens em Sete Lagoas

(foto: Reprodução/Polícia Militar)

Uma barbearia em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, foi palco de um crime no fim desse sábado (28/1). Um grupo de quatro homens chegou ao estabelecimento, no Bairro Verde Vale, e atirou contra João Herbatti Silva Araújo, de 18 anos, e Ítalo Henrique dos Santos Souza, de 20.O primeiro foi alvejado com mais de 20 tiros e morreu no local. O outro recebeu pelo menos oito disparos na calçada da barbearia, enquanto conversava com conhecidos. O Samu foi acionado e, ao chegar, confirmou as mortes.Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma testemunha contou ter cortado o cabelo e, ao acabar, viu o vizinho, João, dentro do salão. Começaram a conversar, quando os suspeitos chegaram armados e atiraram. João tentou fugir pelos fundos do salão, mas foi atingido. Ítalo foi morto em seguida.A testemunha disse ainda que as vítimas pareciam não se conhecer, e nem saber da presença uma da outra na barbearia.A perícia também esteve no local. A PM não sabe afirmar motivo e autoria dos assassinatos e ninguém foi preso. O dono da barbearia, que relatou apenas ter ouvido os tiros, entrou em estado de choque.