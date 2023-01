Domingo é de festa nos ensaios dos blocos de Carnaval em BH

Milhares de foliões tomaram o espaço no Prado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O aquecimento para a folia de Momo já toma conta de Belo Horizonte. Os ensaios dos blocos movimentam a cidade e agitam as ruas, bares e centros culturais. Neste fim de semana, a festa está em diversas regiões, anunciando o que deve acontecer até o dia 21 de fevereiro, último dia do Carnaval.

O Mister Rock Bar, no Prado, é apenas um dos estabelecimentos da grande lista de locais onde ensaios de blocos ocorrem neste domingo (29/1). Na manhã de calor, mais de oito mil foliões retiraram ingresso para curtir o grupos Me Beija que Sou Pagodeiro, Asa de Banana e Beiço do Vando, que começaram às 10h.

As irmãs Andrea Furtado de Almeida e Micaela Vitória Furtado Pena estavam entre os foliões que aproveitavam o Beiço do Vando. Micaela sempre participa do bloco, e integra a bateria há seis anos. Para Andrea, depois do hiato com a pandemia, agora é hora de se divertir como nunca. "Está todo mundo com aquela vontade louca, um sentimento de querer extravazar. O Carnaval é sempre essa energia boa. Estamos ensaiando desde setembro para chegar em fevereiro com a bateria 100%", conta.





As irmãs Andrea Furtado de Almeida e Micaela Vitória Furtado Pena estavam entre os foliões que aproveitavam o Beiço do Vando (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Thamara Vaia se declara carnavalesca de carteirinha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Folia toma conta de BH antes do início oficial (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

É hora de afinar os instrumentos! (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Thamara Vaia diz ter o Carnaval no sangue. É presença garantida nos blocos, antes do início oficial e nos dias da festa. Ela também curtiu a manhã de domingo no espaço no Prado e contou que, uma semana antes do Carnaval, vai dançar no bloco Me Beija que Sou Pagodeiro. "Minha expectativa é enorme. Sou carnavalesca. Quero dançar todos os dias. Estou muito empolgada, bem animada", declara.De acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), cerca de 5 milhões de foliões devem encher as ruas da cidade no Carnaval de 2023. A expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 623 milhões e gere 9,2 mil empregos diretos e indiretos.10h - Seu Vizinho - Rua Doutor Camilo, 494 - Nossa Senhora da Conceição10h - Me Beija que Sou Pagodeiro, Asa de Banana e Beiço do Vando - Mister Rock Bar - Prado10h - Truck do Desejo - Casa Fúnebre - Saudade10h - Vejo Flores em Você - Centro Cultural Pampulha10h - Magia Negra - Clube Libanês - Pampulha10h - Juventude Bronzeada - Praça da Estação - Centro10h - Almas Empenadas e Saraiva - Ô Divino - Castelo10h - Bruta Flor - Armazém do Campo - Barro Preto10h - Zodíaco - Praça Comendador Negrão de Lima - Floresta11h - Abre que eu tô passanu - A Autêntica - Santa Efigênia11h - Trem Du Bão e Garota eu vou pro Califórnia - Avenida dos Clarins - Conjunto Califórnia I11h - Lavô tá novo - Tampa Bar - Centro11h - Vou ali e volto - Praça Geraldo Torres - Padre Eustáquio11h - Tamborins Tantãs - Rua Bonfim, 269 - Bonfim11h30 - Bora Pro Nobis - Feira do Mineirinho - Pampulha12h - Não acredito que eu te beijei - Bar do Piu - Rua Rodolfo Jacob, 297 - Barreiro12h - Seu Bento A Dona Lúcia - Fazendinha São Bento - São Bento13h30 - Atenção, Creuzebeck! - Centro Cultural Padre Eustáquio - Padre Eustáquio14h - Tiozões do Pagode - Casa Fúnebre - Saudade14h - Chega O Rei - Mercado Cultural, 145 - Alto dos Pinheiros15h - Afoxé Bandarerê - Rua Curvelo, 95 - Floresta 15h - Sexta, ninguém sabe? - Armazém Beershop - Floramar16h - Fúnebre - Casa Fúnebre - Saudade