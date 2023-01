Ônibus que saiu de Juiz de Fora tomba em Petrópolis e deixa 26 feridos

Acidente aconteceu por volta das 5h da manhã deste domingo (29/1) (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Um ônibus de passageiros que saiu de Juiz de Fora, na Zona da Mata, tombou na descida da Serra de Petrópolis-RJ na madrugada deste domingo (29/1). O veículo levava 55 passageiros e 26 deles precisaram receber atendimento médico após o acidente. Não houve mortes.













O ônibus de turismo estava em trajeto rumo à capital carioca. Não há informações sobre possíveis causas para o acidente. A maioria das vítimas apresentava ferimentos leves e dois tinham lesões moderadas. O acidente aconteceu por volta das 5h e os 29 passageiros que não se machucaram foram liberados no local da ocorrência.O ônibus de turismo estava em trajeto rumo à capital carioca. Não há informações sobre possíveis causas para o acidente.





O trânsito no local foi liberado por volta das 14h. A Concer, no entanto, alerta para retenção na subida da Serra de Petrópolis, no sentido Minas Gerais, durante a tarde. A partir das 15h, a pista teve de ser fechada na altura do km 100 para a retirada de duas árvores que caíram na estrada. De acordo com a concessionária, chove muito na região.





Subida da serra de Petrópolis permanece interditada a partir da praça de pedágio de Caxias, no sentido Juiz de Fora, pela queda de duas árvores no km 100 da BR-040. Equipes dos bombeiros e da Concer atuando na liberação do trecho. %u2014 Cia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (@ConcerBR040) January 29, 2023