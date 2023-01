Homem é resgatado no leito do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo (29/1) para realizar o resgate de um homem que estava caído no leito do Ribeirão Arrudas em Belo Horizonte. Ele foi avistado por pessoas que passavam pela Avenida Tereza Cristina no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital.

Os militares e equipes do Samu realizaram o resgate do homem, que foi colocado em uma maca e içado pelo caminhão dos bombeiros até a altura da avenida.

Segundo os bombeiros, o homem tem, aparentemente, 50 anos. Ele foi transportado em uma ambulância do Samu para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII.

Não há informações sobre o motivo do homem se encontrar no leito do Arrudas ou se houve uma queda. Só neste ano, ao menos três casos similares foram registrados no ribeirão