Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para retirar o corpo (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo de um homem do Rio Arrudas, no centro de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (24/1).

O corpo foi visto na altura do número 11.560 da Avenida do Contorno, próximo ao Restaurante Popular.

Segundo o solicitante que chamou o socorro, o homem estava no leito do rio, com os pés amarrados e um objeto envolvendo o pescoço.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada.