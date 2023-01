Vítimas do ônibus que caiu de ponte jogavam em time de futebol do RJ

Ônibus levava jogadores da base de time de Duque de Caxias (foto: Sala de Imprensa CBMG) grave acidente que deixou pelo menos quatro pessoas mortas, na BR-116, na altura de Além Paraíba, na madrugada desta segunda-feira (30/01), vitimou jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena, clube de Duque de Caxias (RJ).

06:58 - 30/01/2023 BH tem máxima de 28°C e chuvas isoladas Estado de Minas, duas equipes, uma sub-14 e outra sub-18, estavam no veículo que caiu de uma ponte de cerca de 10 metros de altura, e ficou de cabeça pra baixo, próximo a um riacho. Os adolescentes participaram de um torneio em Ubaporanga (315km de distância de Belo Horizonte). O torneio serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais. Segundo informações apuradas pela reportagem do, duas equipes, uma sub-14 e outra sub-18, estavam no veículo que caiu de uma ponte de cerca de 10 metros de altura, e ficou de cabeça pra baixo, próximo a um riacho. Os adolescentes participaram de um torneio em Ubaporanga (315km de distância de Belo Horizonte). O torneio serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais.

Nem o Corpo de Bombeiros, nem a Polícia Rodoviária Federal, divulgaram informações sobre as vítimas. Segundo os Bombeiros, havia 33 pessoas no ônibus no momento do acidente. Uma delas era o motorista, quatro pertenciam à comissão técnica do Vila Maria Helena e eram 28 jogadores com idades entre 14 e 17 anos.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, um adulto e três adolescentes morreram no local do acidente. Vinte e quatro vítimas foram levadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e cinco pessoas encaminhadas para Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. A reportagem do jornal Estado de Minas tentou contato com ambos os hospitais, mas não obteve retorno ainda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente interditada por três horas. Na manhã de hoje, o trânsito foi liberado.